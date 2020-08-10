В Минске автозак переехал одного из протестующих

Парень прыгнул на бампер автозака. К нему тут же подбежали люди, но их забросали светошумовыми гранатами.

В Минске в воскресенье, 9 августа, где после закрытия избирательных участков, начались массовые протесты недовольных результатами президентских выборов, автозак сбил человека на проезжей части.

Не исключено, что водитель автозака, хотел напугать протестующих и ехал с большой скоростью. В какой-то момент один из протестующих прыгнул на бампер автозака и начал раскачиваться. Мужчина упал под колеса, его едва не раздавили.

По другой версии, "автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!"", - сообщили очевидцы.

Сведения о личности пострадавшего активиста противоречивые, некоторые Телеграм-каналы высказывают предположение, что травмы оказались смертельными.

Минские правоохранители, а также официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич информацию о ДТП с участием автозака не подтверждают.

Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.