Прыгнул на мчавшийся на толпу автозак. В ходе протестов в Минске едва не задавили парня

Парень прыгнул на бампер автозака. К нему тут же подбежали люди, но их забросали светошумовыми гранатами.

В Минске в воскресенье, 9 августа, где после закрытия избирательных участков, начались массовые протесты недовольных результатами президентских выборов, автозак сбил человека на проезжей части.

Не исключено, что водитель автозака, хотел напугать протестующих и ехал с большой скоростью. В какой-то момент один из протестующих прыгнул на бампер автозака. Он начал раскачиваться справа налево. Мужчина упал под колеса, его едва не раздавили.

Инцидент не оказался не замеченым.

"Автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!"", - пишет издание.

По предварительным данным, у пострадавшего серьезные травмы. Приехала скорая.

Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.