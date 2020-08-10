McDonald's хочет отобрать у экс-СЕО выходное пособие из-за его лжи о деталях служебного романа

Поскольку компания уволила руководителя, не предъявив ему претензий, он получил выходное пособие и выплаты общей суммой около $42 млн.

McDonald's Corp. подала судебный иск к бывшему главному исполнительному директору (СЕО) Стиву Истербруку, чтобы вернуть десятки миллионов долларов, выплаченные ему в качестве выходного пособия.

Такое решение было принято советом директоров компании после появления новой информации о служебных романах экс-CEO, один из которых стал причиной его увольнения в конце 2019 года, сообщило WTVB.

Истербрук был отправлен в отставку, когда стало известно о его "кратковременных и взаимных" отношениях с коллегой. В ходе внутреннего расследования, проведенного в компании, стало известно, что пара обменивалась текстовыми и видеосообщениями, при этом Истербрук отрицал наличие физического сексуального контакта с кем-либо из сотрудников компании. Но даже такие "нефизические" отношения противоречат политике компании.

Поскольку компания уволила Истербрука, не предъявив ему претензий, он получил выходное пособие и выплаты общей суммой около $42 млн.

В McDonald's заявили, что Истербрук больше не заслуживает этой выплаты из-за его "молчания и лжи", и что, если бы правлению была известна вся картина, оно бы уволило его "по делу".

В июле компания получила информацию из анонимного источника о действительных отношениях Истербрука с его коллегой. В ходе расследования было выявлено, что у экс-CEO были сексуальные отношения еще с тремя коллегами. Он уничтожил свидетельства этих отношений и обманывал совет директоров в ходе первого расследования, проходившего осенью прошлого года, говорится в иске компании. Но электронные письма с корпоративного адреса и фотографии, прикрепленные с его корпоративного телефона, остались на сервере компании, о чем он не знал.

Кроме того, было обнаружено, что Истербрук одобрил вознаграждение в виде акций на сумму сотни тысяч долларов коллеге после "их первого сексуального контакта".

Истербрук, уроженец Англии, стал главным исполнительным директором McDonald's в марте 2015 года. За годы, в течение которых он возглавлял компанию, стоимость ее акций выросла вдвое благодаря ряду инициатив, реализованных McDonald's в ответ на изменение предпочтений потребителей в пользу более здоровой еды.

Его преемник Крис Кемпчински в прошлом месяце обновил корпоративные ценности McDonald's, что в последний раз было сделано в 2008 году, подчеркнув необходимость "поступать правильно".

В служебной записке для сотрудников он написал 10 августа, что "McDonald’s не терпит поведения любого сотрудника, которое не отражает наши ценности".