Ляп президента. Трамп оконфузился с заявлением о Второй мировой войне и "испанке"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия испанского гриппа, продолжавшаяся с 1918 по 1920 год, положила конец Второй мировой войне. Хотя война эта на самом деле началась двумя десятилетиями позже.

Это заявление Трамп сделал в ходе пресс-конференции.

"В 1917 году началась великая пандемия. Это было определенно ужасно. Погибли от 50 до 100 миллионов человек. И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация", — рассказал глава Соединенных Штатов Америки.

Позже в окружении Трампа исправились, уточнив, что Трамп оговорился, имея ввиду Первую мировую войну, когда действительно от "испанки" погибло больше людей, чем в боях.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, расположение войск во время войны действительно способствовало распространению испанского гриппа из-за межконтинентальных перемещений и условий массового скопления людей. При этом, это не стало официальной причиной окончания войны.

Испанский грипп, или "испанка" — болезнь, эпидемия которой стала, возможно, самой массовой в человеческой истории. По разным оценкам, ее жертвами числятся от 17 до 100 миллионов человек. Всего инфекцией было заражено более 550 миллионов человек, что составило треть от населения планеты. В ходе Первой мировой войны погибли около 18 миллионов человек.

Отметим, тема испанского гриппа стала актуальной после того, как США стали с завидной периодичностью обвинять Китай в производстве коронавируса COVID-19 в одной из китайских лабараторий. Китай в свою очередь отрицал подобное, парируя тем, что у США тоже рыльце в пушку, ведь эпидемия "испанского гриппа", жертвами которого в 1918-1920 годах стали десятки миллионов человек, началась именно в США.

Напомним, Дональд Трамп оконфузился, назвав жену другим именем.