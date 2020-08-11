"У Светланы не было выбора". В штабе Тихановской рассказали, почему она покинула Беларусь

Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Об этом сообщила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, передает TUT.by.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", – сказала Ковалькова, добаваив, что лидера оппозиции вывезли в Литву власти Беларуси.

По ее словам, сейчас у беларусов две задачи: "защитить свой выбор и остановить кровопролитие".

"Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", – говорит Ковалькова.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.