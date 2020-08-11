В МВД Беларуси подтвердили данные о более 2000 задержанных во время акций протеста

По данным МВД, наиболее массовые протесты прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что во время митингов в стране в ночь с 10 на 11 августа задержали более 2000 человек.

Об этом МВД написало в Telegram-канале.

"Всего по стране задержано более две тысячи человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", – сказано в сообщении.

"Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", – добавили в МВД.

Сообщается, что наиболее массовые протесты прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

В частности, в Минске и Новополоцке силовики "были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий".

Telegram-канал Nexta опубликовал фотографию около СИЗО города Жодино. По данным издания, списков задержанных нет, возле входа в СИЗО огромные очереди.

Отметим, ряд оппозиционных Telegram-каналов публикует памятку "Человек ушел на протест и не вернулся. Что делать родным?" с номерами телефонов правозащитников, волонтеров и СИЗО.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".