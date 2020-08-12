Ноль новых заражений в Бразилии. Статистика по коронавирусу в мире на 12 августа

Количество жертв от COVID-19 увеличилось за сутки на 6 997 человек.

По данным на среду, 12 августа в мире зафиксировано 20 522 191 заражение коронавирусом (больше на 267 506 человек, чем днем ранее). За двое последних суток прирост по количеству зараженных составил 497 926 случаев.

Об этом сообщил портал Worldometer.

Количество жертв составило 745 927 человек (738 930 человек днем ранее). Прирост жертв за двое суток составляет 12 927 человек. Излечились 13 441 913 человека (13 118 618 человек днем ранее). За двое последних суток количество выздоровевших составило 542 121 человек.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных немногим меньше и составляет 20 233 306 человек.

Странами с наибольшим числом заразившихся остаются США (5 141 193, на 46 885 человек больше, чем за сутки 11 августа), Бразилия (3 057 470, за сутки ни одного нового случая заражения) и Индия (2 268 675, на 53 601 случай за сутки больше). Прирост больных COVID-19 в США за двое суток составил 96 402 человека; в Бразилии – 22 048 человек; в Индии – 115 665 человек.

Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.