Рекорд солидарности. В Беларуси на помощь пострадавшим в протестах собрали 1 миллион долларов

Деньги пойдут на помощь не только на помощь пострадавшим, но и задержанным.

В Беларуси собрали около миллиона долларов на поддержку людей, пострадавших и репрессированных во время протестов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор инициативы BY Help Алексей Леончик.

"Миллион. Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях. Спасибо вам за солидарность. Это абсолютный рекорд", - написал он.

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Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад. Тогда предполагали, что деньги пойдут на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

Напомним, массовые акции протеста в стране начались вечером в воскресенье, 9 августа, после голосования на выборах.

В белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек.

Напомним, сегодня в столице Беларуси на здании Центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина были замечены снайперы.