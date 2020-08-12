В целях борьбы с коронавирусом Трамп хочет запретить американцам возвращаться в США, – NYT

Сейчас в США не пускают иностранцев из стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Президент США Дональд Трамп рассматривает новые иммиграционные правила, согласно которым пограничники будут иметь право временно не впускать на территорию США американских граждан, прибывших из за рубежа. Это может произойти в том случае, если у представителей власти будут причины считать, что приехавшие люди инфицированы коронавирусом.

Об этом пишет The New York Times.

В настоящее время в США действует запрет на въезд для иностранцев, в чьих странах наблюдается неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Но под них не попадают иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в Америке.

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Проект нового постановления предусматривает расширение полномочий правительства на запрет въезда, как для иностранцев-резидентов, так и для граждан США, если должностное лицо "обоснованно полагает, что кто-то мог быть подвержен или инфицирован инфекционным заболеванием".

Ранее иммиграционная и таможенная службы США выступили с инициативой ограничить пребывание в стране студентов-иностранцев. Было предложено, чтобы студенты-иностранцы учились онлайн, предварительно покинув территорию США. Члены Американского совета по образованию эту инициативу не поддержали.

На данный момент Соединенные Штаты являются мировым анти-лидером по количеству заболевших коронавирусом.

Отметим, в Белом доме заявили, что США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из Великобритании и стран ЕС, которую в марте ввел президент Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса.