Больше 10 миллионов зараженных на троих. Статистика по коронавирусу в мире на 13 августа

По данным на четверг, 13 августа в мире зафиксировано 20 806 965 20 522 191 заражение коронавирусом (больше на 284 774 человек, чем днем ранее). За трое последних суток прирост по количеству зараженных составил 782 700 случаев.

Об этом сообщил портал Worldometer.

Количество жертв составило 745 927 человек (на 1331 человек больше, чем днем ранее). Прирост жертв за трое последних суток составляет 14 258 человек. Излечились 13 706 688 человек (на 264 775 человек больше, чем за сутки среды, 12 августа). За трое последних суток количество выздоровевших составило 806 896 человек.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных меньше на 253 263 человека и составляет 20 553 702 человек.

Странами с наибольшим числом заразившихся остаются США (5 197 000, на 55 807 человек больше, чем за сутки 12 августа), Бразилия (3 164 785, на 107 315 человек больше, чем за среду, 12 августа, когда не было выявлено ни одного нового случая заражения) и Индия (2 329 638, на 60 963 случая за сутки больше). Прирост больных COVID-19 в США за трое суток составил 152 209 человек; в Бразилии – 129 363 человек; в Индии – 176 628 человек.

Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.