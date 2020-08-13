"Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших". Зеленский попросил украинцев отменить поездки в Беларусь

На данный момент идут переговоры по возвращению домой трех украинцев, задержанных во время протестов, начавшихся после президентских выборов в воскресенье, 9 августа.

В связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения. На сегодня известно о трех задержанных украинцах.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - заявил президент.

Он также попросил украинцев на ближайшее время отказаться от поездок на территорию протестующего государства.

"Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева.

Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.