На лекарства и вакцины от коронавируса потребуется не менее $100 млрд, – ВОЗ

Миру нужно большое число различных вакцин, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией.

На разработку средств борьбы с COVID-19, в основном на вакцины, потребуется не менее $100 млрд инвестиций. Об в ходе брифинга сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он считает, что миру нужно большое число различных вакцин, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией.

"Разработка вакцин – это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки", – отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, когда вакцины будут созданы, следует ожидать превышения спроса над предложением, поэтому есть риск сильного роста цен. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к солидарности в вопросе обеспечения вакцинами населения планеты.

Старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлворд на брифинге заявил, что у них пока недостаточно информации о вакцине, разработанной в России, чтобы рекомендовать ее масштабное применение.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, что не так с вакциной, которую в России уже с конца августа начнут массово использовать среди медицинских работников, а ввести в оборот планируют с начала 2021 года.

А президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение России о поставке вакцины против коронавируса, и вызвался публично сделать себе первую прививку, как только она станет доступной.