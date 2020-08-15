Картина художника Артема Лоскутова из Новосибирска (РФ) "Беларусь", выставленная на продажу 12 августа, была куплена спустя два дня за 3 миллиона рублей (около 1, 2 млн гривен) анонимному покупателю. Об этом художник написал в Facebook.

"Продано за 3 миллиона рублей", – написал он.

Отмечается, что картина выполнена в технике "дубинописи" и представляет собой белое полотно с кроваво-красными полосами.

Технику "дубинопись" Лоскутов придумал в прошлом году: художник несколько раз ударяет по холсту резиновой дубинкой с нанесенной на нее краской. Первая работа в этой технике была создана в августе 2019 года после разгона протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Картина также ассоциируется с красно-белым флагом независимой Беларуси в 1991-1995 годах, который стал символом оппозиции в стране.

Лоскутов решил написать картину на фоне последних событий в Беларуси, "глядя на беспрецедентное насилие белорусских силовиков по отношению к своим гражданам", сообщил художник "Подъёму".

Половину суммы художник пообещал отправить белорусам.

Тем временем в Facebook для пострадавших во время митингов в Беларуси собрали 2,270 млн долларов. Об этом сообщается на странице "Support for Belarus // Збор дапамогі для ахвяраў рэпрэсій у Беларусі" в соцсети, созданной для сбора пожертвований.

"Все собранные деньги будут переданы на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы", – сказано на странице.

Координатор этой инициативы Александр Леончик сообщил в Facebook, что контактирует с женой погибшего в ходе протестов на улице Пушкинской.

"Нам очень нужны контакты родственников парня, погибшего в автозаке, – Александра Вихора", – написал он.

Отметим, следственные органы Беларуси с 9 по 14 августа открыли более 90 уголовных дел.

14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".