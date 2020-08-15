На видео, опубликованном Telegram-каналом, видно, как мужчина идет с поднятыми руками в белой футболки в сторону сотрудников МВД Беларуси.

Участник протестов в Минске Александр Тарайковский, который погиб при разгоне массовой акции 10 августа рядом с метро "Пушкинская", погиб не в результате взрыва неустановленного предмета, который находился у него в руке, сообщил Telegram-канал Работаем с Пушкиным.

На видео, опубликованном Telegram-каналом видно, как мужчина идет с поднятыми руками в белой футболки в сторону сотрудников МВД Беларуси.

Затем один из выстрелов попадает в него, на футболке участника акции появляется красное пятно. Он замедляет шаг и затем падает, держась рукой за грудь.

"Момент гибели мирного демонстранта. По видео видно, что мужчина раскидывает руки перед боевиками – и у него нет никакой бомбы, как уверяет МВД", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Отметим, вечером 10 августа в МВД Беларуси сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. Согласно этому сообщению, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Сегодня в Минске состоялась гражданская панихида по Александру Тарайковскому. В 12:00 состоялась минута молчания. После чего люди начали выкрикивать "Жыве Беларусь", "Уходи" и "Трибунал". Мимо проезжали автомобили и сигналили.