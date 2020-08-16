"Был моим лучшим другом". Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти младшего брата

Роберт Трамп умер в возрасте 72 лет после того, как был госпитализирован с "серьезным диагнозом".

В США умер младший брат президента Дональда Трампа Роберт, которому было 72 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп в своем заявлении отметил, что был в хороших отношениях со своим братом. Правда, президент США так и не раскрыл причину смерти своего близкого родственника.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что сегодня вечером мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - говорится в коротком заявлении Трампа.

В минувшую пятницу, 14 августа, появилась информация о том, что Роберт Трамп был госпитализирован в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом".

В тот же день Роберта Трампа проведал президент США.

Отмечается, что младший брат Трампа занимал высокопоставленную должность в руководстве компании Trump Organization, которая принадлежит Дональду Трампу. Он постоянно появлялся на публике во время светских раутов в Манхэттене, однако в последние годы не пользовался слишком большой популярностью.