"Мир с ужасом наблюдал за насилием": Британия не признает результаты выборов в Беларуси

Правительство Великобритании призывает к независимому расследованию нарушений на выбора.

Британские власти не признают результаты выборов в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В частности, правительство Великобритании призывает к независимому расследованию нарушений на выборах, а также издевательств протестующих.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, которое власти Беларуси применяли для подавления мирных протестов, которые начались после фальшивых президентских выборов. Великобритания не признает их результаты", – сообщил Рааб.

Также министр добавил, что Британия будет сотрудничать с международными партнерами для введения санкций против ответственных за применение насилия против протестующих и привлечения белорусских властей к ответственности.

13 августа Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске и регионах страны. Так, согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.

Недавно кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны. Также призвала начать подготовку законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов.

До этого Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать оглашенные результаты выборов недействительными.