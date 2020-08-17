Экономика Японии обвалилась на рекордные 27,8% за квартал – впервые с 1955 года

За второй квартал реальный ВВП страны сократился на 7,8% в сравнении с предыдущим кварталом, а в годовом измерении (в сравнении со вторым кварталом 2019 года) спад составил 27,8%. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Падение ВВП наблюдается уже третий квартал подряд. Нынешний спад правительство страны считает самым масштабным с 1955 года.

Потребительские расходы снизились на 8,2% в сравнении с предыдущим кварталом. В первом квартале этот показатель уменьшился на 0,8%. Экспорт товаров и услуг (в том числе доходы от иностранных туристов), сократился на 18,5%, а в годовом исчислении – на 56%. Это падение стало максимальным с первого квартала 2009 года. Импорт снизился на 0,5%, его падение отмечено третий квартал подряд.

Напомним, с 7 апреля в Токио и шести других префектурах Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, граждан обязали находиться дома. В дальнейшем ограничения коснулись всей территории страны. В конце мая власти постепенно стали ослаблять карантинные меры.

До возникновения пандемии экономика Японии уже находилась в заторможенном состоянии из-за торгового спора между США и Китаем и повышения налога на потребление на 2 процентных пункта в прошлом году (с 8% до 10%) и последствиями разрушительного тайфуна. ВВП упал в годовом исчислении на 7,0% в период с октября по декабрь, а с января по март экономика сократилась еще на 2,5%, так как коронавирус начал распространяться по стране.

В Японии на сегодняшний день поставлено 54 714 диагнозов COVID-19 (в том числе за минувшие сутки 1 137). Всего умерли 1 088 человек (трое за минувшие сутки).