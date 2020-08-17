Допрос длился больше четырех часов. В Бейруте после взрывов арестовали главу таможни

Это первый высокопоставленный чиновник, которому не удалось уйти от ответственности.

Суд в Ливане по делу о взрывах в Бейруте выдал ордер на арест директора таможенной службы Бадри Дахера.

Об этом сообщает местное издание kataeb.org.

Суд выдал прямой ордер на арест Дахера после того, как его допрашивали на протяжении более чем четырех часов подряд.

Помимо этого, как сообщает издание, следственный судья рассматривает возможность привлечь к ответственности генерального директора порта Бейрута Хасана Курайтема.

Напомним, мощные взрыв в Бейруте произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта, в результате погибли около 220 человек, из них один гражданин Украины. Более сотни человек считаются пропавшими без вести, еще более 6 тысяч пострадали. Взрывная волна повредила десятки тысяч зданий в радиусе 10 км.