Застрелись, офицер! В Минске задержали рабочего, который вступил в перепалку с Лукашенко

Напомним, 17 августа Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ (Минского завода колесных тягачей), чтобы встретиться с рабочими, которые объявили о начале забастовки. Но пообщаться с протестующими у него не получилось. После нескольких попыток наладить диалог Лукашенко ретировался со словами: "Я все сказал, можете кричать: „уходи“.

Уже прощаясь, президент подошел к группе рабочих, один из которых крикнул: "Застрелись, офицер!". На это Лукашенко ответил следующее: "Если хоть один спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко! Поэтому будь мужиком — вас толпа, а я один. Опусти телефон!".

Кроме того, во время своего короткого выступления Александр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.

В прошлую пятницу рабочие крупного предприятия Беларуси "Беларуськалий" заявили, что останавливают производство. Кроме того, работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.