20, 30 и 40 лет. Коронавирус "молодеет" и вошел в новую фазу

Всемирная организация здравоохранения во вторник, 18 августа, забила тревогу по поводу того, что новая волна коронавируса поражает людей в возрасте 20-ти, 30-ти и 40 лет. Причем чаще всего они даже не догадываются, что заражены.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи.

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения COVID-19. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск распростанения на наиболее незащищенных. То, что мы наблюдаем, - это не просто возрождение болезни. Это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По словам Такеши Касаи, страны могут эффективно уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями. По словам Касаи, несмотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус "относительно стабильным".

Настораживает и тот факт, что всплески COVID-19 наблюдаются в странах, которые уже длительное время успешно контролировали вирус, включая Вьетнам. А в Малайзии и на Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса, который уже наблюдали в Европе и США.

По состоянию на 18 августа в мире было зафиксировано 198 459 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 22 049 449 заболевших, 777 440 умерших. В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.

Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.