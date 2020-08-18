По $100 тысяч. Забастовочный комитет Беларуси передает деньги нескольким заводам

Каждый, кто будет незаконно уволен, может обратиться за помощью в фонд солидарности с бастующими и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации.

Об этом сообщил координатор Забастовочного комитета Андрей Стрижак на своей странице в Facebook.

"Забастовка и наша солидарность – то чего больше всего боится власть. Продолжаем бастовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены!" – написал он.

Отметим, что после начала забастовок на ключевых предприятиях Беларуси из-за протестов по причине результатов выборов в соцсетях стали активно распространять призыв вступать в Национальный единый стачком. Предполагалось, что каждое предприятие выдвинет одного представителя в Национальный забастовочный комитет, который займется координацией. Также протестующие создали Фонд солидарности с бастующими.Он нацелен поддерживать материально каждого белоруса, который был уволен из-за забастовок. Фонд Солидарности собирается на пожертвования граждан и белорусской диаспоры по всему миру.

Ранее сообщалось, что на вторник, 11 августа, объявили всеобщую забастовку в стране. "Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных", – говорится в сообщениях Telegram-каналов.

В Жлобине на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа. В одном из цехов собирались десятки людей.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.