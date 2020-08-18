"Иди китайский изучай": Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят запретить в Беларуси русский язык

Президент Беларуси заявил, что каждый может разговаривать на том языке, на каком пожелает.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих политических оппонентов в том, что они якобы хотят запретиь в стране русский язык. Об этом он сказал на совещании с членами Совета нацбезопасности, передает Белта.

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", – сказал Лукашенко.

По его словам, оппозиция якобы предлагает перевести армию на белорусский язык, а в 2030 году ввести белорусский язык в сфере образования, от детских садов до университетов.

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"Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!", – сказал Лукашенко.

Сейчас в Беларуси действуют два государственных языка – русский и белорусский. Они имеют равный статус, однако чаще в публичной сфере белорусские власти говорят на русском языке.

Напомним, 16 июля 2019 года в Украине ввступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти. Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.

В декабре 2019 года Венецианская комиссия пришла к выводу, что украинский языковой закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.