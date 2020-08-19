Статистика по коронавирусу в мире на 19 августа: вылечились 15 млн человек

С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 22 307 187 заболевших

По состоянию на 19 августа в мире было зафиксировано 253 842 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В мире за минувшие сутки умерли 6312 больных COVID-19 (днем ранее 4297 человек), оправились от болезни 15 047 783 человека.

С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 22 307 187 заболевших, 784 353 умерших.

В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.

В пятерке лидеров по количеству заражений – США (5 655 974), Бразилия (3 411 872), Индия (2 767 273), Россия (932 493) и Южная Африка (592 144).