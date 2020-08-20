Белорусская оппозиция заявила, что не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

При этом, по словам Колесниковой, состав ЦИК должен измениться, а выборы должны пройти по международным стандартам.

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что Совет будет добиваться повторных президентских выборов в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", – сказала она.

При этом в оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", – сообщила она.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

После этого, создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе как попыткой захвата власти в стране.

Позже Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти