"Вся Беларусь борется за свободу": актер Стивен Фрай обратился к белорусам
Артист назвал Александра Лукашенко "последним диктатором Европы".
Известный британский актер и писатель Стивен Фрай обратился к белорусам и к британскому правительству.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter.
Он считает, что британскому правительству следует ввести санкции против Беларуси, так как их уже даже ЕС разрабатывает.
"Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом, под цветами сочувствия и отваги. Я поддерживаю белорусский народ в его желании демократических перемен", – сказал Фрай.
Фрай отметил, что белорусские силовики применяют насилие по отношению к мирным протестующим, задерживают и арестовывают тысячи граждан, подвергая их пыткам.
Также он назвал Александра Лукашенко "последним диктатором Европы".
Кстати, в 2019 году Стивен Фрай подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".
Отметим, что британские власти не признают результаты выборов в Беларуси.
Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.
Ранее жителей Беларуси публично поддержали российский актер Гарик Харламов и актриса Саша Бортич.
Популярный российский телеведущий и шоу-мен Иван Ургант также подержал белорусов, выходящих на массовые акции протеста.