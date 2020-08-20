Известный британский актер и писатель Стивен Фрай обратился к белорусам и к британскому правительству.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter.

Он считает, что британскому правительству следует ввести санкции против Беларуси, так как их уже даже ЕС разрабатывает.

"Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом, под цветами сочувствия и отваги. Я поддерживаю белорусский народ в его желании демократических перемен", – сказал Фрай.

Фрай отметил, что белорусские силовики применяют насилие по отношению к мирным протестующим, задерживают и арестовывают тысячи граждан, подвергая их пыткам.

Также он назвал Александра Лукашенко "последним диктатором Европы".

Кстати, в 2019 году Стивен Фрай подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".

Отметим, что британские власти не признают результаты выборов в Беларуси.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Ранее жителей Беларуси публично поддержали российский актер Гарик Харламов и актриса Саша Бортич.

Популярный российский телеведущий и шоу-мен Иван Ургант также подержал белорусов, выходящих на массовые акции протеста.