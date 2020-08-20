Меркель и Макрон: Мы и готовы оказать всю необходимую помощь Навальному и его семье

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции выразили готовность оказать всю необходимую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его родственникам.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Что касается господина Навального – мы очень обеспокоены и огорчены ситуацией. Сегодня утром мы узнали, что с ним случилось. И хочу сказать, что мы выражаем всю нашу поддержку ему, его семье, желая выздоровления. Новости, которые мы имеем на данный час, крайне тревожные", – сказал Макрон.

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"Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты", – добавил президент Франции.

Макрона поддержала Меркель, сказав, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции. Она заявила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием.

Меркель также потребовала объяснений случившегося инцидента.

"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", – заявила она.

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.