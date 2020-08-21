Статистика по коронавирусу в мире на 21 августа: 267 тысяч новых случаев за сутки
С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 22 861 688 заболевших.
По состоянию на 21 августа в мире было зафиксировано 267 794 новых случев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
В мире за минувшие сутки умерли 6188 больных COVID-19 (днем ранее 6676 человек), оправились от болезни 15 516 737 человек.
С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 22 861 688 заболевших, 797 105 умерших.
В пятерке лидеров по количеству заражений – США (5 746 272), Бразилия (3 505 097), Индия (2 905 823), Россия (942 106) и Южная Африка (599 940).