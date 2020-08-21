Задержанный стачком Беларуськалия сбежал из КГБ через форточку и уехал в Украину

Дмитрий Куделевич рассказл, что во время задержания он оставил ключи от своей машины в салоне, после этого его доставили для беседы в отдел КГБ в Солигорске. В отделе он отдал ключи от машины жены.

20 августа стачечный комитет "Беларуськалия" сообщил, что пропал один из забастовщиков Дмитрий Куделевич: после 11 часов дня он перестал выходить на связь. Позже он рассказал, что его задерживали сотрудники КГБ и доставляли в отдел, но он убежал через форточку в уборной.

Об этом сообщили в стачкоме "Беларуськалия".

Куделевич в видеообращении поблагодарил своих соратников за реакцию и рассказал о том, что с 10 до 11 часов 20 августа ему поступил звонок с просьбой приехать на встречу для разъяснения позиции стачкома.

"Однако меня встретили люди далеко не дружелюбные и далеко не единомышленники. Вытащив из машины, они погрузили меня в микроавтобус и завезли на всем известную Парковую, 1", – говорит он.

По его словам, во время задержания он оставил ключи от своей машины в салоне, после этого его доставили для беседы в отдел КГБ в Солигорске. В отделе он отдал ключи от машины жены. Затем попросился в уборную и убежал через форточку.

По данным стачкома, сейчас он находится в Украине.

Напомним, 20 августа стало известно о задержании Евгения Бохвалова, одного из активистов автомобильного завода. Вечером в этот же день глава объединенного штаба Мария Колесникова приехала в Жлобин, чтобы поддержать бастующих рабочих БМЗ. Встреча состоялась около Дворца культуры металлургов. А вот на Гродненской табачной фабрике решили не бастовать.