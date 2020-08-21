У НАТО нет планов вмешательства в события в Беларуси, – глава Минобороны Великобритании

В свою очередь Путин на совещании Совета безопасности РФ заявил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси недопустимо.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министрами обороны Германии и Франции в баварском городе Диллингене заявил, что у НАТО нет планов по вмешательству в ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

"Таких планов нет", – заявил министр обороны Великобритании.

Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр со своей стороны отметила, что Германия будет требовать освобождения участников мирных протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Результаты выборов 9 августа мы не признаем", – сказала она.

В то же время, президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси недопустимо.

"Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Намомним, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 18 августа посетил в Киев с официальным визитом. В ходе ег встечи с министром обороны Украины Андреем Тараном были достигнуты двухсторонние договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины.