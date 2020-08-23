В Минске люди собираются на митинг, а в центре города собирается ОМОН
Местные власти уже закрыли центральные станции метро. В город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику.
В Минске пройдет шествие "Марш новой Беларуси" на площади Независимости и пройдет по одноименному проспекту. Организаторы акции намерены озвучить несколько требований, среди которых "свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко".
Об этом сообщает TUT.by.
На улицах сейчас тысячи людей. На фоне этого местные власти уже закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.
В центре города концентрируются силы ОМОНа и милиции. Правоохранители с ограждениями появилась и у стелы "Минск – город-герой". В город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков обратился к жителям и гостям столицы с просьбой проявить благоразумие и не нарушать закон, участвуя в несанкционированных массовых мероприятиях.
На здании исполкома включился громкоговоритель: он призывает собравшихся на площади Независимости (а это менее тысячи человек) разойтись. И предупреждает об ответственности.