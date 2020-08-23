Местные власти уже закрыли центральные станции метро. В город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику.

В Минске пройдет шествие "Марш новой Беларуси" на площади Независимости и пройдет по одноименному проспекту. Организаторы акции намерены озвучить несколько требований, среди которых "свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко".

Об этом сообщает TUT.by.

На улицах сейчас тысячи людей. На фоне этого местные власти уже закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

В центре города концентрируются силы ОМОНа и милиции. Правоохранители с ограждениями появилась и у стелы "Минск – город-герой". В город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков обратился к жителям и гостям столицы с просьбой проявить благоразумие и не нарушать закон, участвуя в несанкционированных массовых мероприятиях.

На здании исполкома включился громкоговоритель: он призывает собравшихся на площади Независимости (а это менее тысячи человек) разойтись. И предупреждает об ответственности.