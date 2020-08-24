Клад "возрастом" в 1100 лет. В Израиле подростки нашли почти килограмм древнего золота

В Израиле двое подростков, которые стажировались в Управлении античности, обнаружили ценный клад. Ребята наткнулись на почти килограмм тысячелетнего золота.

Об этом информирует Управление античности Израиля в Facebook.

Найденные монеты, как считают специалисты, создали около 1100 лет назад. Коэн Оз и Юваль Янив работали в центральной части страны, где планируется построить новый район. Подростки-стажеры заметили на земле что-то блестящее. Оказалось, что это монеты из золота весом в 845 граммов.

Это одно из древнейших свидетельств о деньгах в этом регионе. Парадоксально, но в древности здесь жили вовсе не богатые ремесленники.

"Вероятно, тот, кто закопал этот клад 1100 лет тому, надеялся, что вернет его. Можем только догадываться, что не дало владельцу вернуться и забрать сокровище", – утверждает руководитель раскопок Лиат Надав-Зив.

Еще одна уникальность находки в том, что одна из монет – очень редкая, изготовленная в Константинополе. На ней изображен византийский император Феофил.