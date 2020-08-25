В минской типографии, где печатаются независимые СМИ, регулярно "ломаются" станки

Свежий номер "БелГазеты" не появился в продаже из-за якобы поломки печатного станка на местной государственной типографии "Беларускі Дом друку", сообщает Еврорадио.

Сами издатели не исключают, что причиной внезапной неисправности стал тот факт, что часть свежего номера газеты посвящена попытке разобраться, почему в государственной типографии ломается печатная машина, когда туда приходят негосударственные издания с "неудобным" контентом.

Это не первый случай подобного технического сбоя. Ранее Дом печати, сославшись на поломки, не смог напечатать три номера "Комсомольской правды в Беларуси" и один номер "Народной воли". В них освещались уличные протесты в Беларуси.