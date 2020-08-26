Число заболевших по всему миру достигло 24 миллионов. Статистика по коронавирусу на 26 августа

С начала пандемии от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллиона больных.

По состоянию на утро 26 августа число случаев заражения коронавирусом 24 061 215 человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Активными остаются 6,6 миллионов случаев. За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.

Еще днем ранее всего было зафиксировано 23 811 688 заболевших, 817 005 умерших, 16 360 529 выздоровевших.

В пятерке лидеров на данный момент находятся США, Бразилия, Индия, Россия и Африка. Украина занимает 28 место, поднявшись в рейтинге заболеваемости за последние десять дней на три позиции.

Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.