Это не вопрос свободы слова. В Берлине запретили митинг противников коронавирусных ограничений

Власти Берлина отменили митинг противников коронавирусных ограничений, который планировался в субботу, 29 августа. Об этом сообщил на брифинге сенатор германской столицы по внутренним делам Андреас Гайзель.

Он подчеркнул, что такое решение было принято "ради защиты от инфекционной угрозы", а не против свободы слова или собраний.

"Сейчас все еще разгар пандемии, статистика по зараженным растет", – пояснил сенатор.

Напомним, последняя крупная акция против мер, введенных из-за коронавируса, состоялась в Берлине 1 августа.

За последние сутки в Германии выявлено 1 576 новых случаев. Такие темпы наблюдались в Германии в мае. Всего заболевание COVID-19 в ФРГ был подтверждено у 236 429 человек.