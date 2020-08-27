Путин считает, что РФ ведет себя сдержаннее по отношению к протестам в Беларуси, чем ЕС и США
По словам президента РФ, россиян и белоруссов связывают "миллионы родственных связей и теснейшая кооперация".
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ по отношению к ситуации в Беларуси ведет себя более сдержанно, чем Европа и США.
Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия".
"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны – европейские и американские. Те же самые США. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. ", – заявил Путин.
Он сказал, что россиян и белоруссов связывают "миллионы родственных связей и теснейшая кооперация".
Путин считает, что если люди в Беларуси вышли на улицы, то "надо с этим считаться".
Отметим, Владимир Путин рассказал, что Россия сформировала резерв правоохранителей для отправки в Беларусь по просьбе Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Беларусь имела близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.