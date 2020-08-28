Более 17 миллионов выздоровевших по всему миру. Статистика по коронавирусу на 28 августа

Количество вылечившихся в мире за сутки выросло на 219 945 человек. Днем ранее этот показатель составлял 513700 человек.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по данным на пятницу, 28 августа, достигло в мире 24 628 081 человек, за сутки прибавилось 294 922 зараженных. С начала пандемии скончалось 835 627 человек, за сутки — 6 906. Сутки ранее число умерших было 6 153.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют США (более 6 миллионов заболевших), Бразилия (более 3 миллионов зараженных), Индия (более 3 миллионов зараженных), Россия (более 970 тысяч новых случаев), Африка (более 621 тысячи новых случаев заражения).

С 26 августа общее число заболевших в мире выросло на 816 393 человека, число умерших – на 18 622 человек, 733 645 выздоровевших.

При этом, по данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, число заболевших составляет 24 373 497 человек. За сутки умерли 830 518 человек. Пятерке лидеров на пятки наступает Перу (более 613 тысяч зараженных), Колумбия (почти 582 тысяч зараженных) и Испания (почти 430 зараженных).

Напомним, в Пекине впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента, больного COVID-19.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.