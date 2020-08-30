Вблизи Маврикия в Индийском океане нашли мертвыми 40 дельфинов около места разлива нефти

Экологи связывают смерти дельфинов с разливом нефти из японского судна, тем временем в столице Маврикия жители вышли протестовать, обвиняя правительство в бездействии в условиях кризисной ситуации.

По меньшей мере 40 дельфинов погибли в районе Маврикия, пострадавшем от разлива нефти с японского судна, заявили власти, передает Reuters.

Топливо вытекло в результате столкновения японского корабля MV Wakashio с коралловым рифом еще в июле.

Фото: defimedia.info

Ветеринары обследовали двух дельфинов, на которых, согласно предварительным результатам вскрытия, обнаружены следы травм, но не обнаружено следов углеводородов в их телах. При этом, нет причин утверждать, что смерть была спровоцирована разливом нефти.

Число погибших может возрасти: рыбак Ясфир Хинай сказал, что видел от 25 до 30 мертвых дельфинов, плавающих в лагуне, среди множества животных, которых рыбаки пытались отогнать от загрязнения.

Экологи наблюдали, как умирает ребенок-дельфин после того, как погибла его мать. Сначала дельфин плыл обычно, но через несколько минут перевернулся на бок: один плавник был в воде, а другой – снаружи. Тогда животное начало быстро махать хвостом и через несколько минут перестал двигаться и утонул.

Представитель министерства рыболовства Маврикия Ясвин Сок Аппаду подтвердил информацию о мертвых дельфинах на берегу. Также он сообщил, что через несколько дней будут готовы результаты вскрытия 25 дельфинов, которых выбросило на берег.

27 августа Greenpeace Africa призвала провести расследование причин смерти животных.

Встолице Маврикия Порт-Луи прошла крупная акция протеста. Демонстранты обвиняют правительство в некомпетентности и неадекватном ответе на кризисную ситуацию, передает Euronews.

Напомним, судно MV Wakashio село на мель в Пуэнт-д'Эсни, заповеднике редких животных. На территории также есть водно-болотные угодья, определенные Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях как объекты международного значения.