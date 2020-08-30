Купленное Бэнкси судно для спасения мигрантов выловило из моря 200 человек и подало сигнал о помощи

Судно для спасения мигрантов, купленное британским уличным художником Бэнкси, сообщило о чрезвычайной ситуации на борту из-за переполненности. Об этом сообщает ВВС.

Команда судна написала в Twitter, что ей удалось сохранить судно в стабильном положении, а в его единой спасательной шлюпке находится труп беженца.

В ООН отметили, что людей надо быстро убрать с корабля.

Впоследствии береговая охрана Италии забрала с "Луизы Мишель" 49 человек.

Другое спасательное судно SeaWatch4, на борту которого было уже 200 мигрантов, забрало остальных людей. Всего на его борту теперь 350 беженцев.

Еще одному судну Maersk Etienne также нужна помощь. На его борту группа из 27 мигрантов, среди которых беременная женщина и дети из Ливии. Они находятся там с 5 августа.

Напомним, британский уличный художник Бэнкси, внешность и настоящее имя которого до сих пор остаются загадкой, оплатил покупку судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу.

У корабля, названного в честь французской революционерки и анархистки Луизы Мишель, необычный цвет – ярко-розовый. Кроме того, на борту корабля помещен знаменитый рисунок Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", только на этот раз вместо шарика в виде сердца над ней парит спасательный круг такой же формы.