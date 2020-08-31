Чешский политик прибыл на остров с целой делегацией из Праги. Китай заявил, что у этой "провокации" будут последствия.

Официальный Пекин заявил, что спикер Сената Чехии Милош Выстрчил "дорого поплатится" за свой визит в столицу Тайваня.

"Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", – заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает агентство "Aljazeera".

По словам китайского чиновника, нарушив так называемый принцип "единого Китая" Милош Выстрчил буквально "сделал себя врагом 1,4-миллиардного населения Китая". Согласно данному принципу, государства, признающие Тайвань, – не признают Китай, а любой дипломат, признавая одно государство, автоматически этим разрывает дипломатические отношения с другим.

Ван И добавил, что правительство и народ КНР не потерпят такой "открытой провокации" со стороны чешского политика и "стоящих за ним антикитайских сил".

Милош Выстрчил прибыл в Тайбэй в воскресенье, 30 августа вместе с делегацией из 90 человек, среди которых был мэр Праги Зденек Гржиб. Визит направлен на развитие деловых связей Чехии с Тайванем.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, встретивший делегацию в аэропорту, поблагодарил чехов за то, что они "ставят дружбу выше политики". В ответ Выстрчил заявил, что Чешская Республика не будет подчиняться возражениям Пекина, который считает остров с демократическим управлением "своей собственностью" и отколовшейся провинцией.

Ожидается, во время поездки, которая продлится до 4 сентября, глава Сената Чехии выступит с речью в парламенте Тайваня и встретится с президентом Цай Инвэнем.

О своих планах посетить Тайвань Выстрчил объявил 9 июня этого года. Китайское посольство в Чехии выразило протест против такого решения главы чешского Сената, отмечая, что такие действия будут восприняты Китаем как "поддержка сепаратизма".

Против визита Выстрчила на Тайвань, уже вызвавшего протест посольства КНР в Чехии, высказывались президент республики Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. МИД Чехии дистанцировался от действий главы Сената.

Напомним, и июне этого года президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что готова предоставить народу Гонконга любую "необходимую помощь" после того, как там возобновились многотысячные антиправительственные протесты против недавно предложенного Пекином законодательства о национальной безопасности.