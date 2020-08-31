Белый медведь убил охранника, который был нанят для защиты туристов от диких животных

В палаточном лагере возле городка Свальбард находились шесть человек: туристы и гиды из Норвегии, Финляндии, Германии и Италии. Вечером белый медведь проник в палатку и напал на 38-летнего Йохана Котте, сообщила местная газета Svalbardposten.

Услышав шум, другие обитатели лагеря начали стрелять в медведя, и тот убежал. О происшествии сообщили в полицию в 03:50. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных ран. Позднее был найден мертвым и белый медведь.

Полиция проводит расследование. Сообщается, что погибший прошел специальную подготовку и его задачей была охрана лагеря от диких животных.

Напомним, несколько десятков белых медведей собралось на небольшом участке побережья на Чукотке. Они появились там стремительно, за три-четыре дня. Пришли он в это место за тушами погибших моржей, которые остались с осени, когда там отдыхали тысячи морских млекопитающих.