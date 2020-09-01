Пандемия коронавируса COVID-19

Статистика коронавируса в мире на 1 сентября. Почти 18 млн выздоровевших

Статистика коронавируса в мире на 1 сентября. Почти 18 млн выздоровевших

Фото: PBS

По числу выздоровевших лидируют США (3,4 млн), далее идут Бразилия (3,1 млн) и Индия (2,8 млн).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 1 сентября, достигло в мире 25 634 102 человек, за сутки прибавилось 244 607 зараженных. С начала пандемии скончалось 854 763 человека, за сутки — 4 221. Выздоровели 17,94 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

динамика коронавируса на 1 сентября

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (68 770 новых случаев, Бразилия (48 590), США (38 560), Аргентина (9 309) и Колумбия (7 230).

статистика коронавируса по странам

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.