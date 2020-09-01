Статистика коронавируса в мире на 1 сентября. Почти 18 млн выздоровевших

По числу выздоровевших лидируют США (3,4 млн), далее идут Бразилия (3,1 млн) и Индия (2,8 млн).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 1 сентября, достигло в мире 25 634 102 человек, за сутки прибавилось 244 607 зараженных. С начала пандемии скончалось 854 763 человека, за сутки — 4 221. Выздоровели 17,94 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (68 770 новых случаев, Бразилия (48 590), США (38 560), Аргентина (9 309) и Колумбия (7 230).

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.