США не будут присоединяться к глобальным усилиям по созданию вакцины против коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не будет принимать участия в международных проектах разработке и распространению вакцины от COVID-19, потому что не хочет, чтобы ее сдерживали такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что ВОЗ нуждается в реформировании, и она находится под сильным влиянием Китая.

"Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров к борьбе с этим вирусом, но нас не будут сдерживать организации, находящиеся под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая", – заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

В настоящее время некоторые страны работают напрямую с фармкомпаниями, чтобы обеспечить поставку вакцин, но большинство объединяют усилия, чтобы обеспечить успех в борьбе с болезнью, не имеющей географических границ. Более 150 стран под эгидой ВОЗ создают Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, или COVAX.

Этот фонд обеспечит странам доступ к портфелю потенциальных вакцин, чтобы гарантировать, что их граждане быстро получат те из них, которые будут сочтены эффективными.

ВОЗ заявляет, что даже правительства, заключающие свои сделки с производителями вакцин, выиграют от присоединения к COVAX, потому что они получат резервные вакцины на случай, если те, которые производятся в рамках двусторонних сделок, не дадут результата.

Трамп неоднократно заявлял, что в США вакцина от коронавируса может появиться до президентских выборов 3 ноября, хотя ни одна из вакцин, разрабатываемых в стране, пока не прошла третий этап тестирования, имеющий решающее значение для определения эффективности лекарств.

В начале августа Энтони Фаучи, главный эксперт США по инфекционным заболеваниям, сказал, что исследования вакцины Moderna могут дать окончательные данные в ноябре или декабре этого года.

Он считает, что одобренная вакцина от COVID-19 может быть эффективной только на 50-60%, а вероятность того, что вакцина будет эффективна на 98% – "невелика".

Напомним, в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования вакцины, разработанной Минздравом РФ.