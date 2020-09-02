Летел на высоте 900 м. Пилоты в США заметили в небе человека с реактивным ранцем

Пилот заходившего вечером 30 августа на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса самолета авиакомпании American Airline сообщил диспетчеру, что видит недалеко от себя человека с реактивным ранцем. Самолет в это время был на высоте 900 м и на удалении 16 км от аэродрома.

Мужчину с ранцем на удалении около 300 метров от себя увидел еще один пилот, авиакомпании Sky West. Он также сообщил об инциденте диспетчеру.

Об этом рассказал телеканал Fox 11. Он же опубликовал запись переговоров пилотов с диспетчером.

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По данным телеканала, ФБР знает о произошедшем. Расследованием также занимается полиция Лос-Анджелеса.

Эксперты подчеркивают, что пилоты вряд ли могли ошибиться. Было еще достаточно светло, видимость хорошая, а пилоты осуществляли полет в режиме визуального пилотирования, то есть были максимально внимательными.

Телеканал обращает внимание на то, что пока сам "летчик с ранцем" никак не сообщил о себе. Обычно в подобных ситуациях в соцсетях быстро появляются соответствующие видео.

Напомним, в городе Синьчжу на Тайване, где ежегодно проходит фестиваль воздушных змеев, произошел опасный инцидент. Трехлетняя девочка запуталась в ткани змея, когда подул ветер, и воздушный змей поднялся на высоту более 20 метров, унося за собой ребенка.