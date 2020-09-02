"Наша вакцина лучшая в мире". Жириновский привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Российский политик выразил сожаление, что якобы миллионы американцев умрут от болезни.
Скандально известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский одним из первых сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V, разработанной Минздравом России.
Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.
"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол лидеру ЛДПР сделают через три недели в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние здоровья политика", – говорится в сообщении.
После процедуры вакцинирования Жириновский произвел речь, заявив, что ему жалко американцев, которые погибнут от коронавируса, а Россия будет здоровой.
"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", – заявил российский политик.
Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.
В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.
Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.