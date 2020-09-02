Скандально известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский одним из первых сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V, разработанной Минздравом России.

Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол лидеру ЛДПР сделают через три недели в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние здоровья политика", – говорится в сообщении.

После процедуры вакцинирования Жириновский произвел речь, заявив, что ему жалко американцев, которые погибнут от коронавируса, а Россия будет здоровой.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", – заявил российский политик.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.