"Отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Обнародовали аудио, якобы подтверждающее фальсификацию отравления Навального

Разговор длится меньше минуты. "Берлин" и "Варшава" приходят к выводу, что на войне все средства хороши.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал России аудиозапись, в которой обсуждаются детали отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Аудиозапись обнародовали Telegram-канал Пул первого и Белорусское ТВ.

В телефонном разговоре участвуют два человека, которые в видео подписаны как "Берлин" и "Варшава". Несмотря на то, что общение в аудио длится меньше минуты, из него можно понять, что "материалы по Навальному готовы" и "все идет по плану".

"Будут переданы в администрацию канцлера (канцлера Германии Ангелы Меркель. – Фокус). Ожидаем ее заявления", – говорит участник телефонного разговора под ником "Берлин".

В свою очередь второй собеседник, так называемая "Варшава", которого "Берлин" в разговоре называет Майком, уточняет, точно ли подтверждается отравление.

"Послушай, Майк, в данном случае это ни так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши", – отвечает "Берлин".

"Варшава", в свою очередь, соглашается с ним и добавляет:

"Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их не мало… Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России".

Отметим, днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что по данным белорусской разведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".