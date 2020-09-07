Статистика коронавируса на 7 сентября. Число зараженных по всему миру превысило 27 миллионов

В общей сложности в мире от COVID-19 умерли 887 554 человека.

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 7 сентября, достигло в мире 27 290 531 человека. Всего выздоровели 19 377 267 человек.

Об этом сообщает Worldometer.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мировом рейтинге остаются США (более 6 миллионов человек), Индия (более 4 миллионов человек), Бразилия (более 4 миллионов человек), Россия (более 1 миллиона человек) и Перу (более 689 тысяч человек).

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 стали Франция, Россия Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений являются Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 24-м месте (за последнее время +4 пункта вверх).

При этом данные американского Университета Джонса Хопкинса, говорят о несколько меньшем количестве зараженных. По сведениям организации их число едва перевалило за 27 миллионов. Умерли от COVID-19 чуть больше 882 тысяч человек.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.