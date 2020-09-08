Больше 200 тысяч новых случаев за сутки. Статистика по коронавирусу на 8 сентября

На утро вторника, 8 сентября, в мире подтвердили почти 213 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В общей сложности на планете насчитывается почти 27,5 миллиона больных.

Об этом сообщает Worldometer.

Всего в мире вылечились от коронавируса 19 590 209 человек. Лидером остается Индия, где обнаружили 75 тысяч больных. В США зарегистрировали 25 тысяч случаев, в Бразилии – 10 тысяч, в Аргентине – около 9 тысяч.

В этот же день от осложнений болезни умерли 3708 человек.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 27 489 116 человек (на 212 942 тысячи больных за сутки больше), из которых 896 865 – умерли. Вылечились от коронавируса уже 19 590 млн больных.

Пятерку лидеров по общему количеству зараженных возглавляет США, на втором месте – Индия, на третьем – Бразилия, за ней – Россия и Перу.

При этом данные американского Университета Джонса Хопкинса, как всегда, говорят о несколько меньшем количестве зараженных. По статистике учреждения, в общей сложности в мире зафиксировано на 200 тысяч больных коронавирусом меньше.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США (189 206), Бразилии (126 960), Индии (71 642), Мексике (67 781), Великобритании (41 643), Италии, Франции и Перу.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.