Лукашенко о своем президентском сроке: Возможно, я немного пересидел, но никуда не уйду

По словам действующего президента Беларуси, только он может сейчас защитить страну.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ признался, что уже слишком долго находится у власти, но просто так все равно не уйдет. Об этом сообщают Известия со ссылкой на корреспондента телеканала Россия-1 Евгения Рожкова, который участвовал в интервью.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", — процитировал корреспондент Лукашенко.

От чего нужно защищать белорусов, Лукашенко не уточнил, но добавил, что уходить с поста не собирается, поскольку "четверть века обустраивал Беларусь".

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что готов к проведению в Беларуси конституционной реформы, после которой не исключил проведения досрочных президентских выборов.

Напомним, народный депутат Нестор Шуфрича в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко является более стойким психологически человеком, чем его украинский экс-коллега – президент-беглец Виктор Янукович.