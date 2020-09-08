Борьба с пандемией в США: в штате Нью-Йорк решили тестировать на коронавирус и грипп даже мертвых

В департаменте здравоохранения штата считают, что такие правила обеспечат максимально точные данные о смертности от COVID-19 и обычного гриппа.

С приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на коронавирус и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеваниям, которое не было подтверждено.

Об этом пишет The New York Times.

"Такие правила обеспечат нам максимально точные данные о смертности, так как мы продолжаем бороться с COVID-19 во время подготовки к сезону гриппа", – заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата доктор Говард Цукер.

В осенний период такие симптомы, как кашель, жар и озноб, сами по себе не помогут отличить COVID-19 от похожих случаев гриппа, пишет издание. Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса становится очень важным.

Как сообщается, тестировать будут умерших в больницах пациентов, а также тела, находящиеся у похоронных распорядителей или медэкспертов. Результаты этих тестов могут помочь работникам здравоохранения отследить распространённость обоих видов инфекций, а также указать, следует ли предупреждать близких родственников умершего о том, что им, возможно, понадобится пройти карантин.

"Люди должны знать, кто из их окружения был болен", – сказала доктор Валери Фитцхью, патологоанатом Медицинской школы в Нью-Джерси.

"Если кого-то нельзя проверить при жизни, почему бы не проверить его вскоре после смерти?", – добавила она.

Напомним, в Нью-Йорке покончила с собой один из ведущих врачей города в борьбе с коронавирусом.