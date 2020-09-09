"Унес жизни тех, кто и так был обузой". Главный эпидемиолог Молдовы попал в скандал с заявлением по коронавирусу

На следующий день после скандального заявления Николае Фуртунэ объявил о своей отставке.

Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественного здравоохранения Николае Фуртунэ вызвал возмущение общественности, заявив, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих".

Об этом он заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове", – сказал он.

Уже на следующее утро после заявления экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиция дружно потребовали его отставки. В частности, бывший вице-премьер Александр Муравский, который также выступил за отставку Фуртунэ, заявил, что тот должен был быть отправлен в отставку еще несколькими днями ранее до скандального заявления.

"В принципе Фуртунэ должен был быть отправлен в отставку еще пару дней назад, когда заявил, что был не согласен с выплатой врачам, заразившимся COVID-19, компенсаций в размере 16 тыс. леев", – написал он на своей странице в Facebook.

Фуртунэ попытался спасти положение и заявил, что его неправильно поняли, так как он имел в виду, что эти больные – "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной". Вскоре после этого уже и президент Игорь Додон потребовал его отставки.

Поэтому, 8 сентября, как сообщает Newsmaker, Николае Фуртунэ объявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику.

Как отметили в правительстве, Кику "высоко оценил профессионализм Фуртунэ и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". Однако премьер-министр выразил сожаление по поводу недавних заявлений Фуртунэ об умерших от коронавируса пациентах.